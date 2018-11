(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Alessia Mesiano si è qualificata per i quarti di finale ai campionati Mondiali di pugilato femminile, in corso a New Delhi, India. L’azzurra nella categoria dei 57 kg, ha battuto con un netto 4-1 la rivale irlandese Walsh, dalla quale era stata battuta agli Europei di giugno, e prosegue dunque la sua corsa nel torneo iridato. Si fermano invece agli ottavi di finale Assunta Canfora e Francesca Amato, rispettivamente in gara nelle categorie dei 75 e dei 64 kg. Canfora è stata sconfitta per 5-0 dall’inglese Gale, mentre l’altra atleta italiana ha perso, anche lei 5-0, con la cinese Dou. Domani sul ring di New Delhi due le azzurre per i quarti, Mesiano contro l’olandese Betrian e Flavian Severin (81 kg) contro la turca Demir. (ANSA).