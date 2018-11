(ANSA) – ROMA, 20 NOV -Fra le nove partite del turno Nba spicca la prestazione stellare di Kemba Walker, il lungo degli Hornets che pochi giorni fa aveva segnato 60 punti, questa notte ne ha realizzati ‘solo’ 43 trascinando i suoi alla vittoria contro i Boston Celtics per 117-112. Walkers si è imposto in attacco e in difesa e ha messo dentro il canestro finale da tre punti che è valso la vittoria, vincendo la sfida con il rivale in campo avverso Kyrie Irving (27 punti e 11 assist). I colpi di questo turno sono sicuramente quelli dei Bucks che hanno battuto in casa i Nuggets, infilando la 12ma vittoria consecutiva, e proseguono la loro corsa verso la cima della classifica a est. In parallelo i Pelicans, grazie ai 29 punti di Anthony Davis, si sono liberati 140-126 degli Spurs e continuano ad alimentare sogni di gloria. Buon successo esterno anche per i Clippers, 127-119 ad Atlanta, pur privi di Danilo Gallinari fermato dall’influenza, e ormai assiepati in vetta. Nelle zone alte della classifica, vittoria anche per Memphis su Dallas 98-88. [ Nelle altre partite, Sacramento ha vinto su Oklahoma per 117-113, e i Pacers hanno prevalso su Utah Jazz 113-102. In fondo alla classifica ancora sconfitte per i Cavs (113-102 da Detroit) e i Phoenix Suns, battuti 119-114 da Philadelphia. In classifica, a est comandano i Raptors tallonati dai Bucks; a ovest Portland, Clippers e Memphis hanno scalzato i campioni in carica di Golden State.(ANSA).