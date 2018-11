(ANSA) – ROMA, 20 NOV – La Race to Dubai (vinta nel 2018 da Francesco Molinari), l’ordine di merito che ogni anno designa il miglior giocatore sull’European Tour, volta pagina. A partire dall’Hong Kong Open (22-25 novembre), 1/o evento 2019 del massimo circuito continentale, si assisterà a un cambiamento per quel che riguarda il criterio di punti assegnati ai vincitori e ai migliori classificati. Maggiore importanza ai tornei non d’élite e meno disparità. Queste le parole d’ordine del cambiamento per agevolare un sistema più coerente, basato sulle prestazioni dei giocatori, fornendo una chance anche a quelli meno quotati – che spesso e volentieri non hanno la possibilità di qualificarsi a tornei major o WGC – di poter “proteggere” la “carta”.