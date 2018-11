(ANSA) – HOUSTON, 20 NOV – Un giudice federale Usa ha bloccato il provvedimento dell’amministrazione Trump che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per i migranti che attraversano illegalmente il confine sud degli Stati Uniti. Il giudice Jon Tigar ha emesso un provvedimento restrittivo temporaneo, accogliendo il ricorso presentato dall’American Civil Liberties Union e dal Center for Constitutional Rights, che ha subito fatto causa dopo che Trump aveva emesso l’ordine in risposta alla carovana di migranti che hanno iniziato ad arrivare al confine con il Messico.