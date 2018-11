(ANSA) – BOLZANO, 20 NOV – I mercatini di Natale altoatesini puntano sempre di più sulla mobilità verde: grazie alla collaborazione tra Idm Alto Adige, Dd, Oebb e Trenitalia, quest’anno i visitatori che raggiungono l’Alto Adige in treno possono usufruire di offerte speciali. In particolare, si vogliono incoraggiare i turisti italiani a trascorrere più giorni in Alto Adige. L’obiettivo è, da un lato, sensibilizzare i visitatori dei Mercatini Originali Alto Adige a utilizzare mezzi di trasporto sostenibili e, dall’altro, indirizzare i flussi di visitatori dai weekend ad altri giorni della settimana. Per questo motivo tutti i mercatini offrono anche durante la settimana un programma collaterale. “Quest’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire a ridurre o riorientare i flussi di traffico verso i mercatini”, spiega il presidente di Idm Hansi Pichler.