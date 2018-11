(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Sul decreto sicurezza “rimangono forti perplessità su diversi punti del testo, come il ridimensionamento dello Sprar e la mancata tutela a chi potrebbe subire trattamenti disumani e degradanti. Sono punti a cui alcuni emendamenti presentati dai colleghi M5S danno risposta”. Lo afferma il presidente della commissione e relatore del provvedimento, Giuseppe Brescia (M5S), dopo la presentazione degli emendamenti alla Camera, tra i quali cinque a firma M5s. “Personalmente – spiega – ho ritenuto opportuno non presentare emendamenti migliorativi come relatore perché è noto che non governiamo da soli”. “L’impianto proposto dal decreto regge se aumentano i rimpatri e se il numero di sbarchi rimane invariato, in caso contrario questo sistema è destinato a creare più irregolari, più marginalità e più insicurezza”, sottolinea