(ANSA) – TERNI, 20 NOV – “Un ringraziamento alle insegnanti della scuola per aver espresso la propria opinione in totale libertà, confermando l’esistenza di progetti e manifestazioni natalizie che poi, nel corso di una riunione, si é deciso (con mio grande rammarico) di non organizzare più”: l’assessore alla Scuola del Comune di Terni Valeria Alessandrini commenta così la lettera delle docenti. “Mi auguro che a partire dal prossimo Natale – dice Alessandrini – si possano organizzare, nel rispetto di tutti i bambini di tutte le religioni, degli eventi che richiamino i reali valori del Natale di condivisione, rispetto e amore”. (ANSA).