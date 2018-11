(ANSA) – ROMA, 20 NOV – “Celebrazioni come questa servono a non dimenticare, a non dare mai niente per scontato. La democrazia non è scontata; non è scontata la pace; non è scontato il nostro sistema di valori, il nostro tenore di vita. Tutti insieme ogni giorno dobbiamo lottare per cercare di mantenere forte e salda la democrazia, che non è mai scontata: nel nostro Paese e nel mondo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al termine della cerimonia per il centenario dell’Aula di Montecitorio.