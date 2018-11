(ANSA) – FIRENZE, 20 NOV – Primi fiocchi di neve nell’Alto Mugello e sui passi appenninici del territorio fiorentino dove nella notte si sono registrate deboli nevicate. Personale e mezzi spalaneve della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze sono in azione, spiega il consigliere delegato Angelo Bassi in una nota, per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Bassi raccomanda prudenza alla guida e ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali.(ANSA).