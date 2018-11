(ANSA) – MILANO, 20 NOV – La premiazione dei migliori undici giocatori dello scorso campionato sarà fra i momenti clou del Gran Galà del Calcio Aic in scena lunedì 3 dicembre, e il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi sogna di vedere in campo questa squadra ideale: “Potrebbe essere un grande evento – ha detto -, mi auguro che qualcuno crei l’occasione, magari in un’amichevole con la selezione World 11 o quella di Africa Best 11”. Sarà Diletta Leotta a condurre l’ottava edizione della manifestazione e sul palco del Megawatt Court di Milano, nell’evento organizzato dall’agenzia Dema4 di Demetrio Albertini e Manuela Ronchi, sfileranno il calciatore top della stagione 2017/18, e i migliori nelle varie categorie: allenatore (Simone Inzaghi, Allegri, Di Francesco, Sarri i candidati), arbitro (Orsato, Rocchi, Mazzoleni), giovane di Serie B (Tonali, Varnier, La Gumina), calciatrice (Barbara Bonansea, Alia Guagni, Cristiana Girelli) e verrà nominata la squadra migliore.