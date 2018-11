(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Prima la rete alla Sampdoria con cui si è sbloccato in campionato prima della sosta, ora il gol vittoria in pallonetto segnato con la maglia della Repubblica Ceca alla Slovacchia in Nations League. Patrik Schick sembra essersi messo definitivamente alle spalle il periodo no e adesso è pronto a tornare a Roma per ritagliarsi il suo spazio, magari già da sabato nella trasferta di Udine. “Sono molto contento per il gol” ha confessato poi il giocatore ai media locali, “è sicuramente uno dei più belli” tra quelli segnati in carriera. E l’obiettivo è non fermarsi più anche quando le occasioni scarseggiano. “Ma sono abituato nel club: hai spesso due opportunità e devi sfruttarle, è così. Le probabilità non sono alte e il mestiere di un attaccante è sempre il gol – ha ricordato Schick -. E se riesci a farlo, aumenta la fiducia in te stesso per il futuro. Questo particolare gol può aiutarmi molto: non è facile gestire la situazione così, anche se può sembrare facile”.