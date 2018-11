(ANSA) – ROMA, 20 NOV – ”Questa Superlega non vedrà mai la luce del giorno. È una ‘fiction’ una sorta di finzione o di sogno”. Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, in un’intervista alla BBC mette un macigno sulla possibilità che la Superlega europea veda la luce. Nel corso dell’intervista Ceferin ha però ribadito come la Uefa stia lavorando alla revisione della Champions League: “Abbiamo alcune idee – ha rivelato – Tutto quello che posso dire è che è fuori questione autorizzare questa Superlega. Tutti possono continuare a competere nelle competizioni europee: sfortunatamente, i club ricchi diventano spesso più ricchi. Penso che siamo una delle poche organizzazioni al mondo che cercano di affrontare questo problema. Il calcio europeo andrà avanti se continuerà a rimanere unito, questa è la nostra opinione”.