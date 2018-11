CARACAS – Anche il Consolato Generale d’Italia a Maracaibo, come già fatto dal Consolato Generale d’Italia a Caracas, ha organizzato una giornata di apertura straordinaria. Lo scorso 17 novembre, infatti, ha aperto le porte ai connazionali per il disbrigo delle pratiche relative il passaporto.

Organizzare giornate straordinarie, grazie anche alla disponibilità e impegno di tutti i funzionari, è diventata una consuetudine. Così, spesso nei week-end le sedi dei nostri Consolati aprono trasformando la domenica in un normale giorno di lavoro.

Sulla scia del successo ottenuto il Console Generale di Maracaibo, Massimiliano Gori, ha deciso di ripetere l’esperienza il 24 novembre e l’8 dicembre. Inoltre, è stato deciso di riservare il mercoledì a soddisfare le necessità dei tanti connazionali che vivono in altri centri urbani della Circoscrizione Consolare.

Come scritto più volte, i nostri Consolati in Venezuela sono in emergenza. E lo sono perché il Paese vive una crisi politica, economica e sociale che non ha precedenti. E’ normale che il passaporto, in un paese sull’orlo del precipizio, sia considerato un salvagente. Per questo, è oggi il documento più richiesto.

In questo modo, i Consoli Generale, Enrico Mora, a Caracas, e Massimiliano Gori, a Maracaibo, d’accordo con i tutti i funzionari, vengono incontro ai connazionali che devono svolgere le pratiche relative i passaporti. Le giornate straordinarie favoriscono soprattutto quanti hanno difficoltà ad assentarsi dal lunedì al venerdì dal proprio luogo di lavoro.

Applaudite dal nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, anche la Collettività ha apprezzato molto queste iniziative.