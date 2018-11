(ANSA) – ROMA, 20 NOV – “Oggi è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto legge per Genova, e oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il Decreto per la semplificazione della documentazione antimafia per la ricostruzione del ponte Morandi. L’inquilino del Viminale aveva due settimane di tempo per dare il via libera. “Genova merita risposte immediate, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un’ora” dice Salvini.