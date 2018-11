(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Riunione governo-maggioranza in serata, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, per fare il punto sui tempi dell’esame della manovra in commissione Bilancio alla Camera. Domani, infatti, contrariamente a quanto previsto inizialmente non inizieranno le votazioni ma si terranno le repliche: la Camera sarà infatti impegnata con il decreto legge sicurezza rendendo difficile l’avvio dell’esame delle proposte di modifica già questa settimana. Il calendario non è però ancora stato definito e non è escluso, anche se appare difficile, che invece nella giornata di venerdì la Commissione Bilancio di Montecitorio possa riunirsi. Nella mattina, sempre di domani, è previsto che sia pronto in via definitiva il fascicolo degli emendamenti segnalati: alle opposizioni è stato consentito di presentare un pacchetto ulteriore di 50 proposte che fa lievitare il ‘dossier’ a circa 720 emendamenti perché nel frattempo i 5 Stelle hanno ridotto le proprie.