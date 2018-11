CARACAS. José Toro Hardy, ex-directivo de Petróleos de Venezuela, indicó que la caída de la producción petrolera incide directamente en el desabastecimiento de gas que se está registrando actualmente en toda Venezuela, pues es un gas asociado que proviene del mismo yacimiento que el petróleo y, cuando se produce el petróleo, surge ese gas de manera natural.

Señaló el economista que ya no alcanza el gas en Venezuela, a pesar que la nación tiene las sextas mayores reservas de gas no asociado, con los que se iba a desarrollar el proyecto Cristóbal Colón; sin embargo, aclaró que no se están utilizando las reservas de gas no asociado.

Declaró para Circuito Éxitos que el informe de la OPEP advierte que la producción está en un 1 millón 170 mil dólares y cae a un promedio de 40 o 45 mil barriles diarios por mes, lo que desprende que para enero o febrero las cifras colocará a Venezuela por debajo del millón de barriles al día.

Toro Hardy cuestionó el porcentaje de crudo se exporta y cuánto realmente genera divisas para el país, y manifestó que 95% de todos los dólares que ingresan al territorio provienen del sector petrolero y en su mayoría de las exportaciones hacia de Estados Unidos, con quien cada vez hay más problemas, e incluso amenazas de aplica sanciones petroleras contra Venezuela.

Gas comunal

Por otra parte, Pdvsa a través de su filial Gas Comunal informó que inició acciones estratégicas para direccionar el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y satisfacer la demanda nacional de gas doméstico envasado en cilindros a corto plazo.

La petrolera anunció que implementaron un operativo especial en las 67 plantas de llenado con el propósito de estabilizar el servicio, con especial atención en los estados Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas y Lara, a pesar que en la región central y andina se mantienen las protesta por la falta de gas doméstico.

Sin embargo, Iván Freites, directivo del Frente Unitario de Trabajadores del Petróleo, Gas, Sus Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), alertó que las acciones son insuficientes y la escasez de gas doméstico continuará.

Dijo que la desinversión acumulada en la industria petrolera y sus derivados ha impactado en sus niveles de operaciones y de eficiencia y actualmente apenas se está surtiendo el 15%” de la demanda interna de gas, pues las refinerías y petroquímicas están casi paralizadas.

Indicó que el Complejo Refinador de Amuay y Cardón de Falcón, se encuentra disminuido en sus capacidades y de las 17 gandolas diarias que transportan combustibles, ahora sale 1 cada 4 días.