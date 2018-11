(ANSA) – WASHINGTON, 20 NOV – I democratici della Committee on Oversight and Government Reform, la principale commissione investigativa della Camera (dove ora hanno la maggioranza), intendono esaminare l’uso da parte di Ivanka Trump di un account personale di posta elettronica per accertare se ha violato la legge. Lo scrive The Hill. Una fonte dem ha riferito che la commissione “intende continuare la sua indagine sulla registrazione degli atti presidenziali e federali e vuole sapere se Ivanka ha rispettato la legge”.