(ANSA) – BOLZANO, 20 NOV – Grazie all’abbassamento delle temperature sono entrati in funzione i cannoni per l’innevamento in tutto il comprensorio sciistico dell’Alta Badia. Le varie società degli impianti stanno lavorando incessantemente all’apertura della stagione invernale. Questa mattina sono stati misurati a valle circa 5cm di neve fresca mentre a monte 15cm. La stagione sciistica in Alta Badia inizierà quindi ufficialmente il 1 dicembre. Gli amanti dello sci hanno inoltre quest’inverno la possibilità di essere aggiornati sul web in tempo reale sulla preparazione delle piste grazie al bollettino innevamento. Si tratta di un nuovo software in cui tutte le 64 piste del consorzio Skicarosello Corvara sono state digitalizzate, così da poter scoprire in pochi click le condizioni delle piste in fase di preparazione. Il bollettino innevamento, consultabile sui siti ufficiali della località (altabadia.org, moviment.it, skicarosello.it).