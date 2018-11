CARACAS – Anche nella Segunda División venezuelana é tempo di definizioni. Margarita e Lala sono le due squadre che lotteranno per un posto nella Primera División.

A Pampatar, nell’isola di Margarita, la squadra alleneta da Rodin Duque ha battuto in semifinale con un globale di 3-0 il Llaneros.

La formazione isolana, ha chiuso la stagione regolare del Torneo Clausura con 38 punti conquistati in 20 gare disputate frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il bottino dei gol é stato di 33 a favore e 24 contro. Questa prestazione gli ha permesso di chiudere al comando il grupo Centro Oriental.

Dal canto suo, il Lala Fútbol Club ha espugnato il Metropolitano di Mérida battendo per 0-3 l’Unión Local Andina. La squadre allenata da Vallito Rojas aveva vinto 2-1 a Puerto Ordaz.

Il Lala ha chiuso la regular season del Torneo Clausura con 37 punti con un bilancio di 11 vittorie, 4 pareggi e 5 ko.

Adesso, Lala e Margarita, avranno 180 minuti per vedere chi accompagnerà in Primera División il Llaneros, vincitore del Torneo Apertura. Per entrambe le squadre sarà l’esordio nella massima serie.

La finale della Segunda División inizierà sabato sul campo della Ciudad Deportiva di Pampatar con fischio d’inizio alle 15:00. Il match di ritorno si disputerà quattro giorni dopo, alle 15:00, nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz. La vincente di questo doppio confronto disputerà la finale assoluta con il Llaneros de Guanare.

(di Fioravante De Simone)