(ANSA) – KABUL, 20 NOV – I talebani hanno condannato l’attacco suicida che ha colpito un raduno religioso stasera a Kabul. In un comunicato, hanno spiegato che loro non prendono di mira questo tipo di obiettivi. Ancora non c’è stata una rivendicazione, ma l’Isis aveva già attaccato raduni religioni in passato.