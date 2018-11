Monica Marangoni, con Stefano Palatresi al piano, apre la puntata parlando del grande Gioachino Rossini, a centocinquanta anni della morte, con Daniele Vimini, presidente del Rossini Opera Festival. A seguire, racconta la sua passione per il pattinaggio artistico Silvia Stibilj, giovane campionessa triestina, vincitrice del titolo mondiale di pattinaggio artistico a rotelle. E’ poi il momento di Marcella Bella, artista che ha attraversato 40 anni di musica italiana leggera e d’autore, ospite di Maria Cristina Zoppa, per la rubrica “EraOra. Il lato C della musica”.

Segue il Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali, con il bilancio della Conferenza dei Consoli Italiani nel Mondo. Con Lorenzo Ruggeri, giornalista enogastronomico del Gambero Rosso e autore della Guida “Top Italian Restaurants”, si fa un piccolo viaggio tra gli chef italiani più celebrati nel mondo. Chiude la rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni con la storia di Diego Rossetti, che assieme ai fratelli ha portato avanti la tradizione familiare calzaturiera.

In questa puntata si va a Detroit, per incontrare David Di Chiera, musicologo, compositore, direttore di orchestra e, soprattutto, fondatore, nel 1996 del Teatro dell’Opera della città, punto di riferimento non solo per la musica, ma anche per programmi di recupero sociale.

Programmazione Martedì 20 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

