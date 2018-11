(ANSA) – GENK (BELGIO), 20 NOV – Moise Kean in campo con la Nazionale, ed è un debutto storico per i colori azzurri: l’attaccante juventino entrato al posto di Berardi al quarto d’ora del secondo tempo di Italia-Usa è infatti il primo ‘millenial’ a giocare per l’Italia. Kean è nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000.