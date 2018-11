CARACAS – Iran e Venezuela hanno pareggiato 1-1 in un’amichevole disputata a Doha, questa gara ha calato il sipario sui test di preparazione per la nazionale creola in questo 2018.

L’attaccante dell’Udinese Darwin Machís (35’) ha segnato l’1-0 in favore della Vinotinto. Per il bomber bianconero é la seconda rete con la casacca della nazionale maggiore, la prima risale al 7 settembre 2018 a Miami nella sconfitta 2-1 contro la Colombia. Il gol di Machís é il primo del Venezuela contro l’Iran, i due precedenti si erano chiusi 1-0 per il team iraniano.

Il pari dei persiani é stato griffato da Ali Gholizadeh al 42esimo con un missile dal limite dell’area. Il risultato si é mantenuto sull’1-1 grazie a diversi interventi felini del portiere Wuilker Fariñez.

Per la Vinotinto, quella di oggi é stata la sesta ed ultima amichevole in questo 2018, ha chiuso l’anno con un bottino di due vittorie (2-0 contro Panamá ed Emirati Arabi Uniti), due pareggi (1-1 con Giappone ed Iran) e due sconfitte (2-1 Colombia e 4-2 Paesi Baschi).

Va ricordato che queste gare sono servite come test per affrontare prima la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

Il tabellino

Iran – Giappone 1 – 1

Reti: 0-1, min. 35, Darwin Machís. 1-1, min. 42, Ali Gholizadeh.

Iran (1): Amir Abedzadeh; Ramin Rezaeian (Sadegh Moharrami, min.74), Mohammad Khanzadehdaraby, Seyed Hosseini, Milad Mohammadi; Omid Ebrahimi, Vahid Amiri (Mahdi Torabi, min.65), Ali Gholizadeh (Seyed Dejagah, min.74), Sardar Azmoun (Karim Ansari, min.65); Mehdi Taremi (Kaveh Rezaei, min.81) y Seyed Ghoddoos (Masoud Soleimani, min.74). Seleccionador nacional: Carlos Queiroz.

Venezuela (1): Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Bernardo Añor; Júnior Moreno; Sergio Córdova (Jhon Murillo, min.74), Yangel Herrera (Jefferson Savarino, min.61), Tomás Rincón, Darwin Machís (Luis González, min.81); y Josef Martínez (Salomón Rondón, min.74). Seleccionador nacional: Rafael Dudamel.

Arbitro: Abdurahman al Aassim (Catar). Ammoniti: Vahid Amiri, Karim Ansari (I). Wilker Ángel (V). Stadio: Hamad Bin Khalifa, Qatar.

(di Fioravante De Simone)