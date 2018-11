(ANSA) – BUENOS AIRES, 21 NOV – La compagnia aerea Aerolineas Argentinas ha sospeso temporaneamente 376 dipendenti accusandoli di aver abbandonato o boicottato l’attività lavorativa per svolgere una serie di assemblee che hanno bloccato oltre 200 voli l’8 novembre scorso. Prima che fosse resa nota la decisione della direzione della compagnia aerea argentina, cinque dei sei sindacati del settore aeronautico avevano annunciato che anche oggi avrebbero organizzato assemblee nell’aeroporto metropolitano Jorge Newbery di Buenos Aires, con prevedibili ritardi o cancellazione di molti voli a livello nazionale. Le sospensioni, che sono state comunicate per telegramma dai vertici di Aerolineas Argentinas ai dipendenti, sono di 10-15 giorni e riguardano personale di diversi settori, dai piloti agli addetti alla manutenzione e all’accoglienza dei passeggeri in partenza. Esclusi dalla misura, si è appreso, sono stati invece hostess e steward che non hanno realizzato assemblee nel giorno della protesta.