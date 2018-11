(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Tris di star all’Honma Hong Kong Open (22-25 novembre), 1/o evento 2019 dell’European Tour. Da Patrick Reed a Tommy Fleetwood (rispettivamente n.2 e 3 della Race to Dubai 2018 vinta da Francesco Molinari). Fino ad arrivare a Sergio Garcia (che a Parigi ha fatto registrare il record di punti, 25,5, mai realizzati prima nella storia della Ryder Cup). E’ subito show sul massimo circuito continentale dove Reed (primo americano nella storia della money list dell’Eurotour a raggiungere un piazzamento Top 5), 2/o al Dp Tour Championship di Dubai (vinto da Danny Willett), punta al colpo grosso. “Sono orgoglioso – le parole di ‘Captain America’ alla vigilia della rassegna – di giocare una gara così bella e affascinante. Come ogni volta scenderò in campo per vincere”. Sul green dell’Hong Kong GC difende il titolo l’australiano Wade Ormsby. Con Andrea Pavan e Renato Paratore impegnati nella World Cup di golf, saranno 3 gli azzurri che difenderanno il tricolore in Asia: Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli.