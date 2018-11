(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “Io, finché ci sono stato, l’ho fermata (la destra ndr). Perché comunque avevo in testa un’idea di partito che con tutti i limiti, i difetti, i problemi però fosse riconosciuto dal suo popolo. Avremmo perso, sì. Ma non si sarebbe disperso l’esercito. Adesso io dico: serve una cosa nuova. Davanti ad una cosa così nuova, come questa nuova destra mondiale, ci vuole una cosa nuova”. Lo afferma Pier Luigi Bersani, parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà Rai Tre, sul futuro della sinistra in Italia.