(ANSA) – BOLZANO, 21 NOV – La prima neve è già arrivata garantendo il paesaggio adatto ma soprattutto è arrivato il freddo che permette l’attivazione degli indispensabili cannoni da neve: ormai è tutto pronto per le gare italiane della Coppa del mondo di sci alpino uomini di Gardena e Badia. In Val Gardena, sulla famosa pista Saslong, il 14 dicembre è in programma un supergigante e il 15 la classica discesa. Nella vicina Val Badia, nel cuore delle Dolomiti, domenica 16 ci sarà il gigante sulla terribile pista Gran Risa e lunedì 17, nel tardo pomeriggio, un gigante parallelo. I due comitati organizzatori hanno presentato stamani insieme queste gare dolomitiche considerate anche un grande veicolo promozionale dal punto di vista turistico. C’è la certezza che il primo dicembre, quando la Fis farà il controllo neve delle piste, venga dato il via libera alle competizioni considerate ormai tappe fondamentali del circuito di Coppa del mondo con montepremi complessivi che superano il mezzo milione di euro.