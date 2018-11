(ANSA) – BOLZANO, 21 NOV – L’accoglienza parte da un saluto. “Welcome-Benvenuti” è il saluto che l’Ufficio pastorale della Diocesi di Bolzano e Bressanone rivolge, attraverso un nuovo pieghevole, a migranti e profughi di diverse nazionalità giunti in Alto Adige. Il dépliant – in distribuzione in questi giorni in tutte le parrocchie della Diocesi – fa conoscere, con foto e brevi testi in inglese, francese e arabo, il contesto ecclesiale cristiano-cattolico che caratterizza il nostro territorio. E tende la mano a chi desidera approfondire il proprio percorso di fede o è interessato a ricevere il battesimo. “Contrariamente a quanto si possa pensare, la maggioranza dei migranti oggi sono di religione cristiana e, tra di loro, molti sono cattolici – spiega Reinhard Demetz, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano – naturale quindi l’apertura e l’invito a chi, in quanto battezzato, appartiene alla stessa Chiesa”.