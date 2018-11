(ANSA) – LONDRA, 21 NOV – E’ stato condannato all’ergastolo per “spionaggio” negli Emirati Arabi Uniti Matthew Hedges, ricercatore britannico 31enne di studi sul Medio Oriente alla Durham University arrestato a maggio a Dubai dove era arrivato per “un viaggio di studio”. Lo ha annunciato la famiglia. Il caso ha suscitato proteste nel Regno Unito e il ministro degli Esteri Jeremy Hunt ha commentato la condanna come “contraria alle assicurazioni ricevute” di recente nel Golfo. “Non è ciò che ci aspettiamo da un Paese amico e alleato”, ha detto.