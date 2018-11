(ANSA) – TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 21 NOV – L’emergenza rifiuti ‘sporca’ la vista sul Vesuvio. Accade a Torre del Greco in via Scappi, dove l’ecopunto del quartiere (l’area dove sono sistemati i grossi cassoni per conferire le varie frazioni della raccolta differenziata) è totalmente invaso da sacchetti non raccolti da giorni, diversi dei quali sono finiti in strada rendendo il tratto percorribile dalle auto solo in senso alternato. Poco distante dall’ecopunto c’è una scuola media, il plesso Don Milani, frequentato da centinaia di studenti. Cittadini esasperati: ”Sono giorni che qui non raccolgono la spazzatura, è indecente”. Anche l’isola ecologica di via Tironi, nella pinetina che fu del primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, è tornata a riempirsi a dismisura. Cumuli di rifiuti composti da plastica, cartoni, frazione umida ma anche materassi e suppellettili varie. Uno scempio perpetrato a poche decine di metri dalla villa che ospitò De Nicola, oggi sede dell’associazione forense che porta il suo nome. (ANSA).