(ANSA) – TORINO, 21 NOV – “Giornata indimenticabile”. Paulo Dybala torna dall’Argentina carico di entusiasmo, grazie al gol segnato al Messico, il suo primo in assoluto con la maglia dell’Albiceleste, con la quale ha collezionato 18 presenze. E racconta tutta la sua felicità su Instagram, raccogliendo in poche ore oltre 700 mila ‘like’. Legato alla Juventus da un contratto fino al 2022, resta comunque un nome tra i più ricorrenti sul mercato delle big europee. Tra i pretendenti c’è il Bayern Monaco e, dopo le parole di conferma del presidente Rummenigge, il periodico Sport Bild riporta oggi un’intervista a Dybala: “Sono molto contento di giocare per la Juventus – spiega l’attaccante -. Abbiamo grandi obiettivi ed è quello su cui mi concentro. Il mercato dei trasferimenti non è affatto un problema per me”. Dybala rientrerà in giornata a Torino e domani tornerà ad allenarsi alla ‘Continassa’ a due giorni dalla partita all’Allianz Stadium contro la Spal.