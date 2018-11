(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “Tra domani e venerdì ci sarà un incontro tra Comune e proponenti, la macchina sta andando avanti. Credo che tra dicembre e gennaio ci saranno novità rilevanti. La viabilità? Non so quali ritorni siano arrivati dal Politecnico di Torino, di sicuro l’amministrazione non vuole realizzare un’opera difficilmente raggiungibile in termini di afflusso e di deflusso”. A Rete Sport, l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia fa il punto sugli impianti della capitale e sul nuovo stadio della Roma. Frongia parla poi dello stadio Flaminio e di Campo Testaccio, anche in prospettiva del fatto che nella prossima stagione calcistica la città possa ritrovarsi con due squadre in Serie C, la Roma U.23 e il Trastevere, che non avrebbero un campo in regola, quindi omologato,dove giocare.”Siamo partiti con operazioni di bonifica, che a Testaccio è già terminata – spiega -, mentre si va avanti con quella del Flaminio.Per lo storico campo della Roma sono partite interlocuzioni con varie società”.