(ANSA) – NEW YORK, 21 NOV – “I prezzi del petrolio si stanno abbassando. Bene! E’ come un grande taglio delle tasse per l’America e il mondo. Grazie Arabia Saudita, ma ora facciamoli scendere ancora”. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, sottolineando come i prezzi del petrolio sono scesi a 54 dollari dagli 82 dollari precedenti.