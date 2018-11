(ANSA) – NEW YORK, 21 NOV – Il Pentagono stima che il costo dei circa 5.900 militari americani schierati al confine degli Usa sarà con il Messico di 72 milioni di dollari. Lo ha detto il portavoce dell’esercito, colonnello Rob Manning. Il costo – secondo un rapporto inviato al Congresso e ottenuto dai media statunitensi – sale a 210 milioni di dollari se si considerano anche gli oltre 138 milioni spesi finora per le 2.100 unita’ della Guardia Nazionale in missione alla frontiera dall’aprile scorso.