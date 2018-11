(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Prorogati al 2020 i termini di sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia elettrica e gas per le famiglie e le piccole imprese coinvolte nei sismi del 24 agosto 2016 e successivi. Lo ha deciso l’Arera (la ‘vecchia’ Autorità per l’energia), che attua così le ulteriori novità previste dalle leggi 89 e 108 del 2018 a favore delle zone terremotate. In particolare, si legge in una nota, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno,dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data del sisma. Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (terremoto Centro Italia) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura colpita.