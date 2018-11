(ANSA) – MILANO, 21 NOV – Si terrà probabilmente venerdì il prossimo incontro fra i vertici della Lega di Serie A e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dopo il confronto di qualche giorno fa sulle norme contenute in Finanziaria che impattano sul mondo del calcio. E’ quanto filtra al termine della riunione informale del Consiglio di Lega, quasi tre ore durante le quali si è lavorato fra l’altro per individuare idee da proporre al Governo, anche sui tempi di introduzione delle novità legislative. Nelle prossime settimane, inoltre, la Lega di Serie A incontrerà i candidati per il ruolo di amministratore delegato. Al termine della riunione, le telecamere sono state tutte per Beppe Marotta che, prima di salire a bordo di un taxi, non ha aggiunto altro sull’imminente approdo nell’Inter, ribadendo che parlerà “più avanti”.