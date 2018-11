(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Al Bayern Monaco il futuro è adesso. A un passo dalla definitiva chiusura della lunga (e vincente) era legata al nome di Uli Hoeness, si lavora per il nuovo assetto societario. Secondo la Bild il successore alla guida del glorioso club bavarese potrebbe essere l’ex portiere Oliver Kahn, il cui nome ha fatto la storia anche del calcio tedesco. Sarebbe lui il candidato principale alle prossime elezioni per il direttivo del Bayern Monaco. La prossima assemblea dei soci del club è fissata per il 30 novembre.