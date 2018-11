(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “E’ stato difficile provare tutti e due i motori in così poco tempo. C’è ancora tanto da lavorare, però secondo me siamo sulla strada giusta”. Maverick Vinales frena gli entusiasmi, nonostante la sua Yamaha sia stata la più veloce dopo i due giorni di test della MotoGp a Valencia. “Dobbiamo lavorare sulla potenza, il motore è ancora un pelo aggressivo – ha spiegato lo spagnolo – Stiamo provando tante cose girando con il set up da gara. Stiamo lavorando bene, ora dobbiamo fare un altro step”.