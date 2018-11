(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Bundesliga sì, ma non di lunedì. E’ l’orientamento dei dirigenti tedeschi, che vogliono abolire il posticipo previsto per il primo giorno della settimana. Secondo i media locali infatti già dalla stagione 2021/22 saranno aboliti i posticipi e il turno di campionato si chiuderà quindi la domenica. La decisione nasce dopo che molte tifoserie hanno manifestato il proprio dissenso sulla decisione di scendere in campo anche il lunedì, esponendo striscioni e cartelli negli stadi che ospitavano le partite del massimo campionato. Altre manifestazioni di protesta sono previste fra il 30 novembre e il 3 dicembre. Il turno del lunedì sera, in Bundesliga, è stato introdotto per la prima volta a inizio stagione, secondo l’accordo per i diritti tv, ma ai tifosi non è mai andato giù. Il ‘Monday night’, pertanto, dovrebbe quindi essere abolito e si giocherà una partita in più alla domenica.