CARACAS – Ogni volta un successo quando si tratta di iniziative promosse dalla commissione di ginnastica del Centro Italiano Venezolano di Caracas. Chi lo conosce lo sa. Nei giorni scorsi, ha ospitato per il “Primer Invitacional de Gimnasia CIV de Categorias”, un’evento di caratura nazionale omologato dalla Federación Venezolana de Gimnasia.

Questa era la prima volta che il sodalizio di Prados del Este ospitava una prova di caratura nazionale e dove erano presenti molte delle ginnaste che parteciperanno al “Campeonato Nacional de Gimnasia Artística” che si svolgerà nel mese di dicembre nello stato Carabobo.

Le categorie in gara erano Desarrollo (11-12 anni), Avanzadas (11-12 anni) e Avanzadas (13-14 anni).

Nella categoria Desarrollo le farfalle azzurre hanno lasciato il segno facendo l’en plein sul podio. Alessandra Capobianco, Carlotta Puche e Serena Bassano hanno chiuso rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

Nella Avanzadas (11-12 anni) il club di Prados del Este ha vinto la medaglia di bronzo grazie a Victoria Da Silva. Hanno completato il podio Jariagne Sánchez (Club Gimcara de Carabobo) e Yurleidi Rey (Club Victoria, Estado Miranda).

La giornata, all’insegna della magia della ginnastica, ha continuato con la categoria avanzada (13-14 anni). Qui il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha sfiorato l’en plein piazzando due ginnaste sul podio. La prova é stata vinta da Getsemary Martinez del Club Gimcara dello stato Carabobo, alle sue spalle sono arrivate le azzurre Valeria Arrazi (seconda) e Sabrina De Petris (terza).

Il club di Prados del Este ha anche gioito per le ottime prestazioni di Giosi Schilacci (quinta), Dariana Salvatorelli (sesta) e Valeria Aquino (settima).

Per la gioia di Alfredo Millán, allenatore delle farfalle azzurre, le sue fanciulle hanno dimostrato che quando sono in gara diventano delle guerriere. Fanno parte dello staff anche Rafael Acosta, Rafael Briceño, Flavio Manno, Pamela Arrioja, Alicia Savino, Guillermo Figueras e Caterina Aufiero.

Alle giovani ginnaste, che si sono sfidate in quest’evento, é stata consegnata la tradizionale medaglia ed un certificato di partecipazione.

All’evento erano presenti Zobeira Hernández (presidentessa della Federación Venezolana de Gimnasia), José Lara (presidente della Asociación de Gimnasia Estado Miranda) e Rafael Griman (tesoriere).

“Questa gara non sarebbe stata possibile senza l’appoggio della giunta direttiva del CIV, dell’Asociación de Gimnasia dello Stato Miranda e della Federación Venezolana de Gimnasia. Senza dimenticarci del supporto e collaborazione dei genitori. Un ringraziamento speciale va alle famiglie Sanchez Savino, Salvatorelli, De Petris, Roman, Cisnero e Schillaci. – ci spiega Adriana De Sousa, aggiungendo – Parole di elogio anche per la Commissione di Ginnastica per tutto l’impegno e la dedicazione per organizzare il Primer Invitacional de Gimnasia CIV de Categorias. Senza tutte queste persone che ti ho nominato non sarebbe stata possibile questa manifestazione tanto attesa dalle ragazzine e dagli allenatori”.

Fanno parte della Commissione di Ginnastica del sodalizio di Prados del Este: Adriana De Sousa (presidenta), Arturo Arraiz (vicepresidente), Giulia Di Cola (secretaria), Marisol Franchis (vocal).

(di Fioravante De Simone)