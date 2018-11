(ANSA) – PESARO, 21 NOV – Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha donato una ceramica raffigurante Gioachino Rossini ai ragazzi di Cfc parrucchieri in segno di ringraziamento “per la grande promozione fatta alla città – dice Ricci su Facebook -: il video in cui cantano ‘Ci sono due coccodrilli…’ per far smettere di piangere un bambino che si taglia i capelli ha fatto 20 milioni di visualizzazioni! Musica e Barbiere. Solo a Pesaro. Grazie ragazzi e complimenti”.