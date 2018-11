CARACAS – In questo 2018, il tradizionale “Juegos de las Estrellas” avrà come protagonisti le star della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP) e la nazionale venezuelana Under 23, che ha chiuso al terzo posto il mondiale di categoría andato in scena a Barranquilla ed ha conquistato la medaglia di bronzo.

Il match si disputerà sul diamante dello stadio Universitario di Caracas il prossimo 5 dicembre.

La notizia é stata resa nota tramite un comunicato stampa dall’Asociación Única de Peloteros Profesionales de Venezuela.

Il match servirá anche per rendere omaggio al pelotero Endy Chávez, che al termine di questa stagione appenderà gli scarpini al chiodo.

Gli organizzatori hanno anche annunciato che tra i campioni in campo ci saranno Ronald Acuña Jr. e Gleyber Torres, due peloteros creoli che hanno lasciato il segno nella stagione appena conclusa della Major League Baseball. In questa gara i due campioni venezuelani difenderanno la casacca della nazionale U23 che sarà allenata dal manager Carlos Moya. Mentre sulla panchina della selezione delle star della Liga Venezolana de Baseball Venezolana ci sarà Omar López.La lista dei convocati sarà annunciata nei prossimi giorni.

(di Fioravante De Simone)