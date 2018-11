VENEZIA. – Ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni ma oggi a Venezia il monopattino è off limits che anche un bimbo di quasi cinque anni. Colto sul fatto in Piazza San Marco si è visto affibbiare dai vigili urbani una multa di 66,80 euro. La sanzione è stata in realtà comminata al padre, colpevole “di aver consentito al figlio minore – recita il verbale – di utilizzare un acceleratore di velocità in prossimità della piazzetta dei Leoncini”, a lato della Basilica.

A nulla sono servite le proteste, pare molto accese, del genitore imbufalito contro gli inflessibili agenti della Polizia municipale lagunare: all’uomo non resterà che rivolgersi ad un legale per tentare di ottenere ragione. Proprio questa settimana è in corso l’approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, che prevede il ‘disco verde’ al monopattino per i bambini sotto i 10 anni, ma decreta anche la tutela delle zone più delicate della città, come San Marco e Rialto.

Per il momento a fare testo è il vecchio regolamento che vieta tassativamente l’uso di “ogni acceleratore di velocità” ma anche di pattini a rotelle e giochi collettivi che prevedano il lancio di attrezzi o oggetti. Certo è che ai veneziani, ormai abituati a subire con rassegnazione da parte dei turisti tuffi improvvisati nei rii e imbrattamenti di opere e selciati, la multa è sembrata proprio una beffa. Al punto da scatenare una vera rivolta social, soprattutto da parte dei gruppi Facebook che denunciano da anni i problemi di chi vive in centro storico.

“Bastava un giallo al papà! quello che ha fatto il vigile è da rosso diretto!” scrive Emilio, mentre Andrea rincara la dose: “i vigili di Roma sgomberano criminali mafiosi, i vigili di Venezia multano bimbi in monopattino”. Qualcuno cerca di prenderla con ironia, come Marco Gasparinetti del Gruppo 24aprileVenezia: “così come altri, abbiamo ricevuto anche noi il verbale con cui i genitori di un bambino di 4 anni sono stati multati per l’utilizzo (da parte del minore) di un monopattino in piazzetta dei leoncini, alle 9 di sera. Se è vero che il bambino ha 4 anni, si vede che quella sera a Venezia non c’era proprio nulla di più importante da fare – e allora verrebbe da rallegrarsene perché significa che tutto il resto è sotto controllo: merci contraffatte, plateatici elastici e abusi edilizi compresi”.

Anche l’opposizione comunale a Ca’ Farsetti critica il provvedimento. “Mi pare una sanzione esagerata, assurda – dice la capogruppo del Pd Monica Sambo – Piazza San Marco non deve diventare un parco giochi, ma che danno può aver arrecato un bimbo? Serve buon senso altrimenti la regola va cambiata”.

(di Rosanna Codino/ANSA)