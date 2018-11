Il cantante Edoardo Vianello, voce inconfondibile e protagonista degli anni sessanta, insieme a Enrico Menduni, curatore di una mostra dedicata agli anni del dopoguerra e del successivo boom economico, sono gli ospiti di Monica Marangoni in apertura di puntata. Maria Cristina Zoppa per la rubrica “Il Lato C della Musica” incontra Ghemon, interprete originale della scena rap italiana. Con lo scrittore Leonardo Colombati si parla di un gigante della musica internazionale, Bruce Springsteen.

Segue la micro lezione d’italiano dedicata “all’arte di cucinare” con Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri”, mentre il “nostro” Dante Alighieri, Gianni Ippoliti, è alle prese con gli utensili della cucina del Terzo Millennio.

Poi, in collegamento da Grand Central Station New York, Giorgio Arcelli è con il Console Generale d’Italia Francesco Genuardi, l’uomo che ogni giorno si prende cura della comunità italiana newyorchese. Chiudono la puntata Andrea Vandini e Cristian Marianelli, due degli italiani che hanno corso i 42 chilometri e 195 metri della Maratona di New York.

L’Italia con Voi va a Toronto, dove Domenico Siniscalco, l’imprenditore italiano ha importato in Canada il concetto di cucina come ambiente accogliente e all’avanguardia con elettrodomestici di ultima generazione. Poi, a New York con Andrea Fumagalli, che è andato a cercare gli italiani lungo il percorso della maratona.

Programmazione Giovedì 22 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

