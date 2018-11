(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Avvio super per Ian Poulter e Tyrrell Hatton nella 59/a edizione dell’ISPS Handa World Cup of Golf di Melbourne. L’Inghilterra, rappresentata da due dei protagonisti dell’euro-trionfo in Ryder Cup, al termine del 1/o round con 62 (-10) colpi è al comando della classifica al fianco di Australia (Marc Leishman e Cameron Smith) e Corea del Sud (Byeong-hun An e Si Woo Kim). “Siamo davvero contenti – le parole di Poulter – per questo inizio. L’importante era guadagnare la leadership”. In Australia sorride pure la Danimarca (Thorbjorn Olesen e S›ren Kjeldsen). I campioni in carica sono 4/i (63, -9) e precedono in graduatoria l’Italia di Andrea Pavan e Renato Paratore, 9/a (65, 7) a 3 colpi dai leader. Buona partenza per gli azzurri che sul green del Metropolitan GC hanno fatto registrare 7 birdie. In un torneo a coppie che vede sfidarsi 28 nazionali per un totale di 56 giocatori. Che si disputa sulla distanza di 72 buche con sessione fourballs (prima e terza giornata) e foursomes (seconda e quarta). Con l’Italia che sogna di ripetere l’exploit dei fratelli Molinari, protagonisti dell’unica vittoria azzurra in World Cup col trionfo 2009 in Cina. (ANSA).