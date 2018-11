(ANSA) – Lake Louise (Canada), 22 nov – L’azzurro Christof Innerhofer in 1.47.57 e’ stato il più’ veloce a Lake Louise, Canada, in vista della discesa di coppa del mondo in programma sabato e seguita domenica da un superG. Dietro l’azzurro sono finiti gli austriaci Matthias Mayer (+o,08) e Otmar Striedinger (+0.44). Piu’ indietro gli altri azzurri tra cui Dominik Paris e Peter Fill. Prima della gara sono previste altre due prove.