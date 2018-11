(ANSA) – CAGLIARI, 22 NOV – Nuove scritte a Cagliari alla vigilia dell’arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, da oggi in Sardegna per un tour di due giorni tra Olbia, Nuoro, Tortolì e Cagliari. Le scritte compaiono sia nella sede del Psd’Az, in viale Regina Margherita, che in quella della Lega, in viale Sant’Avendrace. Nel primo caso i muri sono stati imbrattati con due frasi “Psd’Az tzeraccus (“domestici”, in lingua sarda), Sardegna libera dal razzismo” e “Partito sardo d’Azione Mercenari Askari”. Nella serranda della sede del Carroccio compare invece la scritta “razzisti carogne” con sotto macchie di rosso che dovrebbero raffigurare il sangue.