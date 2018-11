(ANSA) – SIENA, 22 NOV – Un tamponamento con 25 auto coinvolte si è verificato sulla strada statale 715 ‘Siena-Bettolle’ al km 4,000 in direzione Siena, questa mattina. Il traffico, al momento, secondo quanto comunicato da Anas, è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Casetta. Tre i feriti gravi trasportati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena con politraumi ma nessuno è in pericolo di vita mentre altre cinque persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto è presente personale Anas e delle forze dell’ordine per capire la dinamica dell’incidente, per la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza.(ANSA).