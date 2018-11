(ANSA) – LONDRA, 22 NOV – Robert Kubica ha vinto la sua personale scommessa e nel 2019 risalirà, in gara, su una monoposto di Formula 1, grazie alla Williams. “Capisco che probabilmente nessuno credeva in questo ritorno, sono stato l’unico a non arrendersi mai – le parole del pilota polacco – Se non pensassi di essere competitivo, non sarei qui. Negli ultimi 16 mesi (da pilota di riserva del team, ndr), però, ho visto che posso ancora andare veloce”.