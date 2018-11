(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Una sfida con Jack Nicklaus, leggenda del golf mondiale, per celebrare la settimana del Ringraziamento. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in Florida ha approfittato di qualche ora di riposo per coltivare la sua passione più grande, quella per il green. E nella sua villa di Mar-a-Lago a Palm Beach, ospite d’eccezione era proprio Nicklaus, l’Orso d’oro da molti considerato come il più forte player di sempre nella storia del golf. Tra putt e drive i due numeri 1 si sono incontrati sul green. (ANSA).